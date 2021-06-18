كليمنتي: مباراة السودان صعبة وسنلعب للفوز

18 يونيو، 2021 8:59 م
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خافيير كليمنتي
خافيير كليمنتي

أخبارليبيا24

عبر الإسباني خافيير كليمنتي، مدرب المنتخب الليبي، اليوم الجمعة، عن أهمية مباراة منتخب ليبيا أمام المنتخب السوداني، غدا السبت على استاد خليفة الدولي، في التصفيات المؤهلهً لكأس العرب (قطر 2021).

وقال كليمنتي، في مؤتمر صحفي اليوم : “لقاء السودان مهم وسنسعى لتقديم كل ما لدينا، لتحقيق الفوز والتأهل لمنافسات كاس العرب”.

وأضاف مدرب المنتخب الليبي :”اخترنا أفضل العناصر للمباراة ورغم الصعوبات التي واجهها بعض اللاعبين إلا أن هناك تفاؤلًا كبيرًا”.

وأوضح كليمنتي :”مباراة السودان صعبة فالفريق يتمتع بأداء سريع وقوي وسنسعى بقوة من أجل تحقيق الفوز”.

وعن اللاعبين قال المدرب الإسباني :”الجميع ملتزمون ويدركون أهمية المباراة، وسنلعب منذ الدقيقة الأولى للفوز ولن نتهاون وسنلعب بكل قوة”.

18 يونيو، 2021 8:59 م
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