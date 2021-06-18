عقيلة يطالب الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بالالتزام بمخرجات مؤتمر برلين

18 يونيو، 2021 1:07 م
22
ليبيا- رئيس مجلس النواب

أخبار ليبيا24

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين  .

جاء ذلك خلال زيارته إلى روما ولقائه مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بحضور نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة وعضو مجلس النواب السيد عبدالقادر يحيى.

وأكد عقيلة صالح على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال إن مجلس النواب ملتزم بسير العملية السياسية لا سيما ملف المناصب السيادية.

 

 

الوسوم
18 يونيو، 2021 1:07 م
22

مقالات ذات صلة

شركة الخليج تشرع في تنفيذ العمرة الجزئية لمصفاة السرير

18 يونيو، 2021 3:45 م

صالح لـ«دي مايو»: لابد من خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا

18 يونيو، 2021 3:28 م

“الكبير”: نعمل على تحريك عجلة الاقتصاد وفقا لما انتهى له «اتحاد المصحات»

18 يونيو، 2021 3:02 م

“المسماري” ينشر فيديو لانفجار سيارة في إحدى الدوريات المطاردة للإرهابيين

18 يونيو، 2021 2:42 م
زر الذهاب إلى الأعلى