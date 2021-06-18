ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بميناء مصراتة البحري

إعدام المشروبات الكحولية بحضور النيابة العامة والأجهزة المختصة

18 يونيو، 2021 4:26 م
40

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعدمت أمس الخميس بمقر إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في مصراتة كمية كبيرة من المشروبات الكحولية تقدر بخمسة حاويات بحضور النيابة العامة والأجهزة المختصة .

وزارة الداخلية الليبية وفي إيجاز صحفي لها بصفحتها الرسمية على الفيسبوك، أشارت إلى أن هذه الكمية من المشروبات الكحولية قد تم ضبطها داخل خمسة حاويات على فترات متعاقبة خلال الشهر الماضي بميناء مصراتة من قبل الجهات الضبطية الجمركية بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبإشراف اعضاء النيابة العامة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية .

18 يونيو، 2021 4:26 م
40

مقالات ذات صلة

إنقاذ مهاجرين - طرابلس

البحرية الليبية تنقذ 308 مهاجرًا غير شرعي

18 يونيو، 2021 8:24 م
لناقلة النفطية (نوردك ستار)

ناقلة مليونية تغادر ميناء الحريقة النفطي في طبرق إلى الصين

18 يونيو، 2021 7:40 م
ضبط عصابة - مسلاتة

ضبط عصابة اختطفت مواطنًا من مسلاتة وطالبت بفدية

18 يونيو، 2021 7:28 م
عودة الشركات التركية

وزارة الاقتصاد تبحث عودة أكبر خمس شركات تركية إلى ليبيا

18 يونيو، 2021 7:16 م
زر الذهاب إلى الأعلى