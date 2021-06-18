ضبط عصابة اختطفت مواطنًا من مسلاتة وطالبت بفدية

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كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن فريقًا أمنيًا من وحدة البحث الجنائي الخمس وقسم البحث الجنائي مسلاتة تمكن من ضبط عصابة خطفت مواطنًا وطالبت بفدية مقابل إطلاق سراحه.

‏‎وأوضحت الوزارة أنه على إثر رسالة من رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن مسلاتة إلى رئيس التحقيق بوحدة البحث الجنائي الخمس مفادها عملية اختطاف للمواطن “و.ح.أ” من سكان مدينة مسلاتة وهو في طريقه إلى مكان عمله بمركبته.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه على الفور تم تشكيل فريق أمني من وحدة البحث الجنائي الخمس وقسم البحث الجنائي مسلاتة، وتم إرسال دوريات من وحدة التحري والقبض بمديرية أمن الخمس ودوريات تأمين الطريق الساحلي وشرطة النجدة الخمس وقسم البحث الجنائي الخمس وإعداد كمين للمجرمين أثناء تسلمهم فدية مالية لإطلاق سراح المختطف، وتحديد المنطقة.

وأفادت الوزارة أنه تم محاصرة المجرمين بمطاردتهم بمنطقة النقازة وتبادل إطلاق النار معهم حيث تم القبض على الخاطفين وهم (م.ر.ش) و(ع.م.ن) و(أ.ع.ش)، مؤكدة أنه اتخذت معهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة.