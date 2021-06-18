صالح يناقش تطورات الأزمة الليبية مع رئيسة “الشيوخ الإيطالي” بحث سبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس مجلس النواب “عقيله صالح “، رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ” إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي” ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها بالعاصمة الإيطالية “روما”.

يأتي ذلك عقب وصوله إليها ظهر أمس رفقة نائب مقرر مجلس النواب “صباح جمعة”، والنائب “عبدالقادر يحيى” في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وتناول اللقاء، التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية إيطاليا، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.