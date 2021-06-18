سفير هولندا يؤكد استمرار إمكانية حصول الليبيين على تأشيرة سفر إلى بلاده

18 يونيو، 2021 1:47 ص
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السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز

أخبار ليبيا24

أكد، السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز، أن بإمكان الليبيين الراغبين في قضاء عطلة الصيف في هولندا التقديم على التأشيرة عند السفارة في تونس

وقبل يومين، قال السفير في تغريدة على تويتر، “إذا كنت ترغب في السفر إلى هولندا، فلازال التقديم على التأشيرة عند سفارة هولندا في تونس”.

وأضاف، أنه يرجى ملاحظة أن ليبيا في الوقت الحالي لا تزال تعتبر دولة شديدة الخطورة بسبب فيروس كورونا، ويجب على جميع المسافرين الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الوصول إلى هولندا.

وأوضح أن هناك إمكانية لتغيير هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه على الراغبين بالسفر مراجعة الموقع الإلكتروني الخاص بالسفارة.

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18 يونيو، 2021 1:47 ص
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