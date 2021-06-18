سبل السلام تضبط سيارات تنقل مهاجرين إيريتينيين

أخبارليبيا24

كشفت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أن إحدى الدوريات التابعة للكتيبة ضبطت 37 مهاجر غير شرعي يحملـون الجنسية الإريترية.

وأضافت الكتيبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه من بين المهاجرين 7 نساء وطفلة، بعضهم تعرضوا الي التعذيب والضرب من قبل المهربين لأجل إرغامهم على تحويل الأموال.

وأشارت كتيبة سبل السلام إلى ان المهاجرين كانوا على متن عدد ثلاث سيارات (تويوتا سيكويا) كانت قادمة من دولة السودان حيث ضبطت في مدخل مدينة تازربو.

وأوضحت كتيبة سبل السلام أن سائقي السيارات من مدينة الكُفـرة، مؤكدة أنه تمت مصادرة السيارات، وإحالة المهاجرين إلى مركز الإيواء والترحيل الكُفــرة.