تعرف على أعداد ضحايا السطو المسلح هذا العام

غالبية الضحايا من العمالة الوافدة المقيمة في ليبيا

18 يونيو، 2021 1:52 م
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أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

نشرت مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي إحصائية بعدد ضحايا السطو المسلح منذ بداية العام الجاري.

– بلغ عدد ضحايا السطو المسلح منذ مطلع العام قتيلًا و23 مصابًا .

– غالبية ضحايا السطو المسلح من العمالة الوافدة المقيمة في ليبيا .

– الحالات التي جرى استقبالها من “بنغازي، وطبرق، وأوجلة، والكفرة، وسبها، ومرزق” .

– المناطق التي ينشط فيها السطو في بنغازي هي “بوعطني، وقنفودة، أرض زواوة، والسلماني، والقوارشة، والهواري، وشبنة، والمنطقة الصناعية”.

– مستشفى الجلاء تسلم خلال العام الماضي قتيلان و15 مصابًا.

18 يونيو، 2021 1:52 م
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