تعرف على أعداد ضحايا السطو المسلح هذا العام
غالبية الضحايا من العمالة الوافدة المقيمة في ليبيا
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
نشرت مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي إحصائية بعدد ضحايا السطو المسلح منذ بداية العام الجاري.
– بلغ عدد ضحايا السطو المسلح منذ مطلع العام قتيلًا و23 مصابًا .
– غالبية ضحايا السطو المسلح من العمالة الوافدة المقيمة في ليبيا .
– الحالات التي جرى استقبالها من “بنغازي، وطبرق، وأوجلة، والكفرة، وسبها، ومرزق” .
– المناطق التي ينشط فيها السطو في بنغازي هي “بوعطني، وقنفودة، أرض زواوة، والسلماني، والقوارشة، والهواري، وشبنة، والمنطقة الصناعية”.
– مستشفى الجلاء تسلم خلال العام الماضي قتيلان و15 مصابًا.