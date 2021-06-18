تعرف على أعداد ضحايا السطو المسلح هذا العام غالبية الضحايا من العمالة الوافدة المقيمة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

نشرت مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي إحصائية بعدد ضحايا السطو المسلح منذ بداية العام الجاري.

– بلغ عدد ضحايا السطو المسلح منذ مطلع العام قتيلًا و23 مصابًا .

– غالبية ضحايا السطو المسلح من العمالة الوافدة المقيمة في ليبيا .

– الحالات التي جرى استقبالها من “بنغازي، وطبرق، وأوجلة، والكفرة، وسبها، ومرزق” .

– المناطق التي ينشط فيها السطو في بنغازي هي “بوعطني، وقنفودة، أرض زواوة، والسلماني، والقوارشة، والهواري، وشبنة، والمنطقة الصناعية”.

– مستشفى الجلاء تسلم خلال العام الماضي قتيلان و15 مصابًا.