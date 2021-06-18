المنقوش تؤكد لنظيرها الأمريكي حرص السلطة الليبية على تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها

أخبار ليبيا24

أكدت وزير الخارجية نجلاء المنقوش لنظيرها الأمريكي طوني بلينكن على حرص السلطة التنفيذية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ خارطة المرحلة التمهيدية.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بينهما حول انعقاد مؤتمر برلين الثاني الذي سينعقد في 23 يونيو الجاري.

وقالت الخارجية، إن المنقوش شددت خلال المحادثة على أهمية دعم الولايات المتحدة الأمريكية للرؤية الليبية في برلين.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي على دعم بلاده لاستقرار ليبيا، وحرصها على العمل مع الليبيين والشركاء الدوليين على دعم الانتخابات الوطنية في ديسمبر 24، وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.