“المسماري” ينشر فيديو لانفجار سيارة في إحدى الدوريات المطاردة للإرهابيين

أخبار ليبيا 24 – أمن

نشر الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو لانفجار سيارة مفخخة في إحدى الدوريات الصحراوية في منطقة الهروج يوم الإثنين الماضي الموافق للرابع عشر من يونيو الجاري “.

ولفت إلى أن ذلك جاء خلال تفقد الدورية لخلية منفذي هجوم سبها الانتحاري والتي راح ضحيتها القائد الميداني على محمد عثمان التباوي آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية .

وشدد على أن العملية تمت بتكليف وحدات مشاة بدعم الجنوب الغربي بعد قيام العصابات الإرهابية التكفيرية بعمليات انتحارية ومحاولة تهديد الأمن العام .

ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في وقت سابق، وحدات عسكرية إلى الجنوب الغربي لدعم “غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي” لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة.

وقال بيان القيادة العامة: ” وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه”.

وأضاف” هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين”.