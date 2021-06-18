الليبية رتاج السايح تتوج بالذهب في البطولة العربية لألعاب القوى بتونس

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تفوقت الليبية رتاج السايح، اليوم الخميس، على منافساتها من عدة بلدان عربية في منافسات رمي القرص في البطولة العربية لألعاب القوى التي تحتضنها تونس هذه الأيام.

ونجحت بطلة ألعاب القوى الليبية في التتويج بالقلادة الذهبية بعد أن سجلت 50.36 مترا لتتفوق على التونسية شيماء شويخ التي سجلت 49.62 متر.

هذا وحققت التونسية روند الذويبي القلادة البرونزية بتسجيلها 48.80 متر.

وشهدت منافسات رمي القرص سيدات مشاركة سبع سيدات، الليبية رتاج السايح، والتونسيتان رند الدويبي وشيماء شويخ، والعراقية آفاق الإبراهيمي، والكويتية عايشة الخضر، والمصرية رنا خالد، والجزائرية نبيلة بوناب.