الدبيبة يستحدث مكتبا في وزارة المالية

18 يونيو، 2021 11:37 م
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أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، يكون على رأس مهامه متابعة الردود على قرارات مجلس الوزراء.

وشمل القرار في مادته الأولى استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية رقم (68) لسنة 2012، المشار إليه يسمى مكتب الوزير ويتولى 9 اختصاصات تشمل القيام بمهام أمانة سر الوزير وتنظيم مقابلات وزير المالية واتصالاته.

ويتولى المكتب اختصاصات تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وتنفيذ التعليمات المتعلقة بها، وإعداد مشروعات جداول وأعمال اجتماعات لوزير وتحرير محاضرها وتعميمها.

ومن ضمن اختصاصاته أيضا الإعداد للاجتماعات التي تعقدها الوزارة، ومتابعة الردود على قرارات مجلس الوزراء، واستكمال البيانات والمعلومات للموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ قرارات وتعليمات ومنشورات مجلس الوزراء والوزير وفتح ملفات لها، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب، وأي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والتشريعات النافذة.

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18 يونيو، 2021 11:37 م
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