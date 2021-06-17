وزير العمل: ليبيا مستعدة لاستقبال العمالة المصرية

أخبار ليبيا 24

قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، إن ليبيا مستعدة لاستقبال العمالة المصرية الراغبة في العمل بالبلاد، مشيرا إلى أن الإعلان عن الوظائف سيكون عبر وزارة القوى العاملة المصرية التي سيتم مخاطبتها حول القطاعات التي نحتاج فيها لعمالة مصرية.

وأضاف في تصريحات له اليوم الخميس، لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، إن الحكومة تعمل على تسوية أوضاع العمالة المصرية التي دخلت ليبيا بشكل غير شرعي.

وأكد أنه صدر تعميم منذ مطلع يونيو الجاري، لتسوية أوضاع العمالة، كما نحذر العمالة الراغبة في العمل بليبيا من التعامل مع مكاتب السمسرة كي لا يتم الاحتيال عليهم”.

وأضاف “العمالة التي تدخل إلى ليبيا بطريقة غير شرعية يجعلها فريسة للعصابات الإجرامية، حيث ترغب حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم دخول العمالة المصرية بشكل قانوني وشرعي عن طريق وزارتي العمل الليبية والقوى العاملة المصرية”.