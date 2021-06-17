وزير الحكم المحلي يجتمع مع عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية وزارة الحكم المحلي تقف على أهم التحديات التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلاق قبل قليل الاجتماع الأول لوزير الحكم المحلى بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي مع عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية بديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية .

وتحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على بنود جدول الأعمال للاجتماع والتي ستكون على النحو التالي البند الأول “مناقشة هيكلية ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية من حيث المهام والصلاحيات الممنوحة والتسمية”.

البند الثاني “مناقشة تعديل المواد (10.9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (59) لسنة 2012م بما يضمن خضوع القطاعات الخدمية بالبلدية كالصحة والتعليم والمالية، وغيرها لسلطة البلدية “.

البند الثالث: “معالجة مشكلة النظافة العامة بالبلديات، وتحديد آلية واضحة للتعامل مع الشركات “.

البند الرابع : “تضمين مشاريع القائمة في البلديات والتي تعاقدت عليها الحكومة الليبية والأجهزة التابعة لها منذ عام 2014م بالميزانية العامة للعام 2021 م ” .

البند الخامس :”عرض إمكانية تحصيص ميزانية طارئة من بند الطوارئ أو المتفرقات لمعالجة المختنقات والمشروعات ذات الطابع المستعجل” .

البند السادس : “اعتماد خطة وزارة الحكم المحلي من المشاريع ذات الأهمية والتي يمكن تنفيذها خلال العام 2021م “.

البند السابع :”استقلال البلديات بشؤونها المالية في الباب ” الأول ” عن مكتب الخدمات المالية بالبلدية، لتمتعها بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية .

البند الثامن : “تفعيل مواد اللائحة التنفيذية بشأن الإيرادات المحلية”.