مسؤول مصري: إعمار ليبيا سيساهم في توفير فرص عمل للمصريين

17 يونيو، 2021 12:09 ص
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أخبار ليبيا 24

بحث وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، ووزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، الآليات الجديدة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وفي تصريحات تلفزيونية أوضح الوزير المصري، أن ملف عودة إعمار ليبيا سيساهم في توفير العديد من فرص العمل للمصريين في ليبيا، مشيرا أن المشروعات القومية المصرية الجديدة قدمت العديد من فرص عمل للشباب بمختلف المحافظات المصرية.

وأضاف سعفان، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيض معدلات البطالة، في إطار استراتيجية الدولة حتى عام 2030، كما أن دور مكاتب التمثيل العمالية في الدول العربية والأجنبية، يتركز في الحفاظ على العمالة المصرية الموجودة بهذه الدول، من خلال حل مشكلاتهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها.

 

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17 يونيو، 2021 12:09 ص
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