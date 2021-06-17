مازن : يكلف عميد “رمضان الوحيشي” مديراً لأمن بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن قراراً يقضي بتكليف عميد رمضان علي محمد الوحيشي مديراً لأمن بنغازي .

مازن قال في القرار رقم (735) لعام 2021 م والذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخه منه، في مادته الأولى، أن يكلف عضو هيئة الشرطة عميد رمضان الوحيشي بمهام مدير أمن بنغازي، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصه تنفيذه.

كما أصدر الوزير القرار رقم (736)والذي جاء في مادته الأولي أن تشكيل لجنة برئاسة عميد سالم محمد عمر ماضي وعضوية كلا من “عميد رافع محمد سالم البسيكري، وعميد نوح فرج الأمين، وعميد الشريف إسماعيل اقويدر ”

وفي المادة الثانية من القرار “تتولى – اللجنة المشكلة بموجب المادة (1) من هذا القرار إجراءات الاستلام والتسليم فيما بين مدير أمن بنغازي السابق والحالي، ويكون ذلك بمحضر رسمي على أن تحال نسخة منه إلى إدارة الشؤون الإدارية.