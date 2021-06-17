لجنة المناصب السيادية تشرع في فرز وقبول ملفات المترشحين

أخبارليبيا24- خاص

شرعت لجنة المناصب السيادية التابعة للمجلس الأعلى للدولة اليوم الخميس في فرز وقبول ملفات المترشحين لشاغلي المناصب السيادية بديوان المجلس بطرابلس.

وجاءت مباشرة لجنة فرز وقبول ملفات المترشحين للمناصب السيادية، بعد إعلان مجلس النواب بأنه سيتخذ قراراً منفرداً في حال عدم حسم لجنة الأعلى للدولة وفرز الملفات.

وكانت عضو مجلس النواب حليمة العائب أكدت في تصريح سابق لـ”أخبارليبيا24″ أن رئاسة مجلس النواب قامت بمراسلة بعثة الأمم المتحدة لإخطارها بما تم التوصل إليه وتوضيح أسباب التعطيل فيما يخص شاغلي المناصب السيادية.

وذكرت عضو مجلس النواب أن المجلس غير مسؤول عن التأخير وفي حال عدم رد مجلس الدولة الاستشاري سيتم تجاوزه والفصل في هذا الأمر، مشيرة إلى أنهم في انتظار الرد للفصل في المناصب السيادية وبعدها يتم إقرار الميزانية.

وفي ذات السياق، أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أنه تمت مخاطبة بعثة الامم المتحدة، لعدم التزام مجلس الدولة بالمدة المحددة عشرة أيام لفرز ملفات شاغلي المناصب السيادية.

وأكد العرفي أن المجلس سيتخذ قرارًا منفرداً لتسمية شاغلي المناصب السيادية دون الرجوع إلى مجلس الدولة، باعتباره مجلس استشاري ولم يلتزم بالاتفاق المبرم قي بوزنيقة، بعد انتهاء مهلة ستعطى لهم وفي انتظار رد البعثة بالخصوص.