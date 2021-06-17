لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة تشرع في فرز ملفات المرشحين

أخبار ليبيا 24

شرعت لجنة المناصب السيادية التابعة لمجلس الدولة الاستشاري، اليوم الخميس في فرز أسماء المرشحين للمناصب السيادية في البلاد.

يكر أن قائمة شاغلي المناصب لم تخرج إلى النور بسبب تأخر رد مجلس الدولة على رسالة مجلس النواب، وهو ما يعني أن البرلمان سيتخذ القرار منفردا في حال عدم حسم لجنة الأعلى للدولة فرز الملفات.

وفي وقت سابق قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أنه تمت مخاطبة بعثة الأمم المتحدة، لعدم التزام مجلس الدولة بالمدة المحددة عشرة أيام لفرز ملفات شاغلي المناصب السيادية.