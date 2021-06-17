لاستئناف اللقاءات الأمنية .. مصر تطالب تركيا بسحب قواتها من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت مصادر أن مصر أجلت لقاءات جديدة مع تركيا بسبب عدم تنفيذ مطالبها، مبينة أن أنقرة ترفض شروط القاهرة بتخفيض عدد قواتها في ليبيا.

وأوضحت المصادر لموقع “العربية.نت” السعودي، أن مصر ربطت بين سحب القوات التركية من ليبيا واستئناف اللقاءات الأمنية، مضيفة أن القاهرة تطالب بتعهدات تركية مكتوبة باحترام سيادة ليبيا.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية، أفادت بأن الوضع في ليبيا لايزال يمثل نقطة خلاف رئيسية، ولكنها غير معرقلة بين مصر وتركيا، في إطار عملية التفاوض الجارية بينهما لتطبيع العلاقات السياسية والتعجيل بتبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية بكامل هيئتها.

وذكرت المصادر، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، أن تركيا تتمسك بوجودها العسكري في عدد من القواعد غربي ليبيا باعتباره أثراً طبيعياً لاتفاقيات سياسية مع حكومة الوحدة الوطنية، والاتفاقيات الثنائية مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.

وأضافت أن مصر وضعت شروطاً للقبول بالوجود العسكري التركي في ليبيا مع استمرار التفاوض الإيجابي لتطبيع العلاقات، منها الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر الماضي، وعدم إدخال أسلحة جديدة للأراضي الليبية، والبدء في جدولة انسحاب العناصر التركية خلال العام الحالي.

وبينت أن مصر تمسكت بشرط إبداء الجدية في وقف جلب العناصر الأجنبية والمضي قدماً في إعادة المقاتلين غير الليبيين إلى أراضيهم، وهو ما أبدت فيه تركيا مرونة أكبر من باقي الشروط ارتباطاً بسابقة إجلائها معظم المرتزقة السوريين والتونسيين.