فرنسا تقدم خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا خلال 6 أشهر

17 يونيو، 2021 12:51 ص
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أخبار ليبيا 24

حثت فرنسا الولايات المتحدة وآخرين على تبنّي خطة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، البلد الذي هزته الحرب الأهلية في السنوات الأخيرة.

وأوضحت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أنها أطلعت على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي طرحها مباشرة في الأيام الأخيرة على نظرائه في الولايات المتحدة وتركيا. وناقشها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت في اجتماع مجموعة الدول السبع في إنجلترا، قبل أن يطرحها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين في قمة الناتو في بروكسل.

وتحدد الخطة جدولًا زمنيًا مدته ستة أشهر تقترح أولاً سحب المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، يليها المرتزقة المدعومون من روسيا والقوات التركية النظامية.

وكشف التقرير أن الخطة الفرنسية متدرجة التنفيذ وفق مواعيد زمنية، وأن أول مرحلة يمكن مباشرة تنفيذها في الأول من شهر يوليو المقبل، من دون أن تكشف الصحيفة ما إذا كان بايدن وإردوغان قد وافقا ماكرون على خطته.

وتتضمن الخطة الفرنسية 3 مراحل زمنية تصل مدة تنفيذها إلى 6 أشهر، إذ تتضمن المرحلة الأولى سحب المرتزقة السوريين الذين قامت تركيا بجلبهم إلى العاصمة الليبية طرابلس مطلع عام 2020، والتأكد من أنهم قد غادروا ليبيا بالفعل.

أما المرحلة الثانية فإنه بحلول الأول من سبتمبر تبدأ عمليات إبعاد العناصر العسكرية من جانب روسيا، مع مباشرة القوات العسكرية التركية مغادرة ليبيا وفق الخطة.

وتنص المرحلة الثالثة من الخطة الفرنسية على أن تبدأ بعد ذلك عملية إعادة توحيد القوى الأمنية الليبية المنقسمة، وتكليفها وفق خطة بضمان أمن المدن.

 

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17 يونيو، 2021 12:51 ص
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