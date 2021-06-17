فرنسا تزود إيريني بطائرة استطلاع للمشاركة في مراقبة السواحل الليبية

أخبار ليبيا 24

زوّدت فرنسا، عملية “إيريني”، بطائرة استطلاع متطورة للمشاركة في عمليات الرقابة على السواحل الليبية.

وقالت صحيفة “نافال نيوز” البريطانية، أن القوات الجوية الفرنسية نشرت طائرة بدون طيار من طراز”MQ-9 Reaper UAV”؛ للقيام بمهام المراقبة البحرية كجزء من عملية “إيريني” التي تتمثل مهمتها في فرض حظر الأسلحة على ليبيا.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الفرنسية، “أن الطائرة المذكورة تم تجريبها عن بُعد من فرنسا وتم التحكم فيها في الوقت الفعلي من ليون، وحلّقت في ممرات جوية مخصصة حتى وسط البحر الأبيض المتوسط”.

وتتمثل المهمة الأساسية لعملية “إيريني” في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية، وتعمل على تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي المشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها.