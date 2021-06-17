صالح يطالب النائب العام بضرورة إجراء التحقيقات فيما حدت في ترهونة صالح يشدد بضرورة إخطار مجلس النواب بالنتائج في أسرع وقت ممكن

أخبار ليبيا 24 – خبر

خاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النائب العام الصديق الصور بشأن الشكوى المقدمة من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة العاشرة ترهونة والذي يطلبون فيه بسرعة إجراء التحقيقات فيما حدت في المدينة.

وطالب عقيلة النائب العام بضرورة التحقيق من انتهاكات الحريات العامة وحقوق الإنسان والتي طالت العديد من أبناء ترهونة وخارجها .

وشدد رئيس مجلس النواب في خطابه الذي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – على ضرورة إجراء التحقيقات لمعرفة الجناة وإخطار مجلس النواب بالنتائج في أسرع وقت ممكن .