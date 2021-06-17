صالح يؤكد لنظيره الإيطالي رفضه لمحاولات عرقلة الانتخابات الليبية

من روما .. صالح يدعو الشركات الإيطالية للعودة إلى ليبيا

17 يونيو، 2021 3:07 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، أن صالح  “عقب وصوله إلى مطار تشامبينو الإيطالي، توجه إلى مقر مجلس النواب للقاء رئيسه “روبيرتو فيكو”، وذلك لبحث مسائل تتعلق بأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا ”.

الصافي، وفي تصريحات من روما، أشار الى أن صالح أكد خلال لقائه مع نظيره الإيطالي “الرفض التام لكافةِ محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021”.

وأضاف المستشار الاعلامي: “صالح ثمّن الدور المهم لرئيس مجلس النواب والحكومة الإيطالية لاهتمامها بالشأن الليبي، مشيراً إلى أن إيطاليا كانت في مقدمة الدول الداعمة للحل السياسي في ليبيا، داعياً الشركات الإيطالية إلى العودة إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة بالبلاد”.

17 يونيو، 2021 3:07 م
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