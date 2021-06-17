رئيس المخابرات المصرية يصل إلى طرابلس رئيس المخابرات المصرية سيلتقى مع مسؤولين بالرئاسي والحكومة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت مصادر مطلعة إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، وصل إلى العاصمة طرابلس اليوم الخميس، في زيارة رسمية .

ويفترض أن يلتقى كامل مع مسؤولين بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لبحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.

وقالت المصادر إنه من المقرر إن يلتقي اللواء عباس كامل نظيره الليبي اللواء حسين العايب”، دون تفاصيل أكثر.

وفي أبريل الماضي، أجرى رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي، زيارة رسمية لطرابلس، برفقة 11 وزيرا، لتعزيز التعاون بين البلدين الجارين في المجالات المختلفة.