حفتر يستقبل رئيس المخابرات المصرية

17 يونيو، 2021 8:06 م
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أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، وذلك بمقر القيادة العامة بالرجمة.

ووصل رئيس المخابرات العامة المصرية في وقت سابق من اليوم الخميس إلى العاصمة طرابلس، والتقى فور وصوله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لبحث التنسيق لزيارة الدبيبة مصر لتفعيل اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، واستكمال ما اتُّفق عليه في كافة المجالات بين البلدين.

وبعد الاجتماع، أجرى الدبيبة واللواء عباس كامل جولة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

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17 يونيو، 2021 8:06 م
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