بلينكن يجري محادثة مع المنقوش هذه تفاصيلها

أخبار ليبيا24

قالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية طوني بلينكن تحدث اليوم الخميس مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش حول انعقاد مؤتمر برلين الثاني الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوزيران شددا على أهمية ضمان إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر 2021.

وقالت إن بلينكن أكد للمنقوش على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وذكرت أنه شدد على التزام الولايات المتحدة بزيادة المشاركة الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم في ليبيا.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي، على حسابه في تويتر، إنه تحدث مع المنقوش اليوم حول مؤتمر برلين الثاني القادم في 23 يونيو حول ليبيا.

وأضاف، أنه أبلغها بأن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع الشعب الليبي والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لدعم الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.