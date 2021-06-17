القوات المسلحة ترسل وحدات عسكرية لمطارة الإرهابيين والعصابات في جنوب غرب ليبيا

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، أن القيادة العامة وجهت وحدات من كتائب المشاة إلى منطقة الجنوب الغربي لليبيا لتعقب الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وقال المسماري، في بيان، إن ذلك جاء لتصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري ورصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية.

وأكد المسماري، أن هذه الوحدات ستقوم بدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وذلك لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه .

وأضاف المسماري، أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة ة الليبية في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين.