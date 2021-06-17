الغرياني: “حفتر” لا يصلح معه إلا السيف والقوة
الغرياني: يجب على أهالي مُرزق الخروج ضد "حفتر"
أخبار ليبيا 24 – خبر
هاجم المفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية، الصادق الغرياني، قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ووصفه بأنه شخص لا يصلح للتصالح، وأنه لا يصلح معه إلا السيف والقوة.
الغرياني قال – عبر قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية – تعليقًا على المصالحات في مدينة مرزق بين التبو والأهالي: “التصالح ينبغي أن يكون مع منهم صادقون، وليس التصالح مع المجرمين المخادعين، لأن هناك أناس لبعتهم الإجرام والخيانة والغدر، ويجلس معك للتصالح ثم هو يعد العدة ويجهز الجيوش وينقض”.
وأشار إلى أن خير دليل على ذلك ما حدث في شهر أبريل 2019م، حيث كانوا يجلسون في غدامس للتفاوض والحوار، وهم يعدون العدة ويجهزون لاحتلال طرابلس بالقوة، ثم يقولوا لنترك الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع، ثم ستعترف بنا، ومثل هذا الشخص، في إشارة لـ”خليفة حفتر”، لا ينفع معه التصالح ولا ينفع معه إلا السيف والقوة.
وأضاف “لكن من تخاصموا وكلهم على مبدأ واحد ينبغي أن يجلسوا ويتصالحوا، وخصوصًا عندما يكونوا هم أهل بلد واحد حتى ترجع البلد إلى وضعها الطبيعي وتستقر الحياة فيها لأن الناس مشردة وضعيفة ومعيشتها صعبة عندما تضيف لها التهجير فهذا ظلم فوق الظلم الواقع عليهم”.
وأتم بقوله “ينبغي أن يجلس أهالي مُرزق، ويتحاوروا ويخشون من الله سبحانه وتعالى، ويعتذر الظالم عن ظلمه، ويقتص من الظالم ما لم يسامح أهل المعتدى عليه الظالم”.