العرادي يحذف تغريدة حاول من خلالها استفزاز مناهضي الاحتلال التركي

أخبار ليبيا 24 – خاص

نشر عضو جماعة الإخوان المسلمين وعضو لجنة الـ 75 عبدالزراق العرادي، اليوم الخميس، صورة لرئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، والوفد المرافق له، خلال تجولهم وسط ساحة الشهداء في طرابلس رفقة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة ووزير الداخلية خالد مازن، معنوناً الصورة بـ “صورة توجع شوية” في محاولة منه استفزاز مناصري قوات الجيش الوطني، ومناهضي الاحتلال التركي بشأن زيارة رئيس المخابرات بجمهورية مصر اللواء عباس كامل لطرابلس.

إلا أن الباحثة والصحفية ريم البركي قامت بالرد فورًا على تغريدة “العرادي” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، متسألة ومطالبة إياه بتوضيح مقصده من وصف «توجع شوية»، مغردة: «ياريت المستشار يشرحلنا عليش الصورة توجع شوية .. هل أنت تقصد أن الصورة توجع المليشيات؟ باعتبار أن اللواء عباس كامل (الحليف الرئيسي للمشير حفتر في المنطقة) وهو مهندس الخط الأحمر اللي منع “أردوغان” من احتلال برقة، وجعل مسافة أمنة بين حدود مصر الغربية ومليشيات مصراتة والعاصمة تتجاوز الـ900 كيلومتر، ومع ذلك دخل طرابلس ويتجول فيها بكل اريحية!».

وعقب شرح “البركي” بطريقة مبسطة أن الصورة من المفترض أنها ستوجع المليشيات وأنصار الاحتلال التركي لليبيا، لا أنصار الجيش والدولة ومناهضي الاحتلال، قام “العرادي” بحذف التغريدة فورًا.

الجدير بالذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، قاما بجولة شملت أبرز معالم مدينة طرابلس.

وقام رئيس المخابرات المصرية بزيارة ميدان الشهداء وسط العاصمة، وتجولا في أزقة المدينة القديمة وسوق المشير.

يشار إلى أن اللقاء بين الدبيبة ورئيس المخابرات العامة المصرية تناول الدور الايجابي لجمهورية مصر العربية لتعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال اللقاء تم التنسيق لزيارة حكومة الوحدة الوطنية إلى جمهورية مصر العربية لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.