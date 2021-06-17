الحرس البلدي بنغازي يطلق حملة لمنع استغلال الفضاء العام

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أطلقت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي بالتعاون مع قسم النجدة الأربعاء حملة على من يستغلون الفضاء العام.

وقامت الغرفة بمنع تواجد الباعة المتجولين الذين يستغلون الأرصفة والطرق العامة لما يتسبب به أولئك المارة من ازدحام شديد للطرق العامة وجزر الدوران وتراكم النفايات وتشويه المظهر العام للمدينة وتعريض المواطنين للخطر وحوادث السير.

وأكد رئيس وحدة الإعلام ملازم أول محمد العبيدي، أن غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي وكافة المراكز التابعة للجهاز تقوم بمجهودات كبيرة، للقضاء على الظواهر السلبية ممن يستغلون الرصيف العام، والساحات والمساحات الخضراء لغرض المصلحة الشخصية لبيع بعض المنتجات.

وأوضح العبيدي – بحسب المركز الإعلامي – أن تلك المنتجات والتي تشمل الزيوت والخضروات والسلع التموينية، تتعرض لأشعة الشمس والأتربة وعوادم المركبات الآلية والشاحنات، الأمر الذي يعرضها للتلوث البيئي.

وأضاف، أن وجود الباعة على الطرقات العامة أدى إلى ازدحام وفوضى، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع كل المخالفين، ومصادرة بضائعهم ما لم يتم إزالتها. ‏