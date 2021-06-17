افتتاح مكتب لمكافحة المخدرات ببلدية كاباو

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افتتح اليوم الخميس مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببلدية كاباو بغرب ليبيا.

وجرى افتتاح المكتب في حضور عميد وأعضاء المجلس البلدي كاباو، وعدد من ضباط وضباط صف من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير مديرية الأمن وجهاز الدعم المركزي.

وأفادت بلدية كاباو، أنه على هامش هذا الافتتاح عقد اجتماع بديوان البلدية بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعميد وأعضاء البلدية.

وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون الأمني وسبل توفير كل الدعم لجهاز مكافحة المخدرات حتى يتسنى له تقديم خدماته على أكمل وجه.