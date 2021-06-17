إنفوغرافيك ا الدبيبة يلغي قرار الرئاسي بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام

17 يونيو، 2021 12:26 م
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إنفوغرافيك-أخبارليبيا24
إنفوغرافيك-أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

ألغى الدبيبة قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام ونقل تبعية مؤسساتها إلى جهات أخرى:

المؤسسة …………………………………………………………..الجهة المنقول إليها

1- قناة ليبيا الوطنية……………………………………………………مجلس الوزراء

2- الهيئة العامة للصحافة……………………………………………..مجلس الوزراء

3- قناة ليبيا الرسمية………………………………………………….مجلس الوزراء

4- قناة ليبيا الرياضية………………………………………………….وزارة الرياضة

5- قناة ليبيا الشبابية…………………………………………………وزارة الشباب

6- راديو الشبابية………………………………………………………وزارة الشباب

7- قناة الهداية………………………………………………………….دار الإفتاء

8- وكالة الأنباء الليبية………………………………………………….مجلس الوزراء

9 – إذاعة القرآن الكريم………………………………………………..الهيئة العامة للأوقاف

10 – قناة الأمازيغية الليبية…………………………………………..وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

ونص القرار على حل:

1- مركز البحوث والدراسات الإعلامية

2- قناة ليبيا القضائية (تلفزيون ليبيا)

3- قناة ليبيا الإخبارية

4- مركز تطوير الإعلام الجديد

5- راديو الشروق

6- راديو ليبيا

17 يونيو، 2021 12:26 م
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