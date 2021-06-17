إنفوغرافيك ا الدبيبة يلغي قرار الرئاسي بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
ألغى الدبيبة قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام ونقل تبعية مؤسساتها إلى جهات أخرى:
المؤسسة …………………………………………………………..الجهة المنقول إليها
1- قناة ليبيا الوطنية……………………………………………………مجلس الوزراء
2- الهيئة العامة للصحافة……………………………………………..مجلس الوزراء
3- قناة ليبيا الرسمية………………………………………………….مجلس الوزراء
4- قناة ليبيا الرياضية………………………………………………….وزارة الرياضة
5- قناة ليبيا الشبابية…………………………………………………وزارة الشباب
6- راديو الشبابية………………………………………………………وزارة الشباب
7- قناة الهداية………………………………………………………….دار الإفتاء
8- وكالة الأنباء الليبية………………………………………………….مجلس الوزراء
9 – إذاعة القرآن الكريم………………………………………………..الهيئة العامة للأوقاف
10 – قناة الأمازيغية الليبية…………………………………………..وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
ونص القرار على حل:
1- مركز البحوث والدراسات الإعلامية
2- قناة ليبيا القضائية (تلفزيون ليبيا)
3- قناة ليبيا الإخبارية
4- مركز تطوير الإعلام الجديد
5- راديو الشروق
6- راديو ليبيا