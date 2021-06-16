وزارة الثقافة تشارك في الاجتماع التحضيري “الليبي- المصري” إعداد مذكرة تفاهم ثقافية لإعادة إحياء وتطوير التعاون الثقافي بين ليبيا ومصر

أخبار ليبيا 24 – خبر

شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في الاجتماع التحضيري الثاني لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية .

من خلال مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والمتمثل في أرجوان اللافي رئيسة قسم المنظمات الدولية والاتفاقيات ومنال الهمشري المكلفة بملف جمهورية مصر، والذي عقد الأحد الماضي، بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة.

وناقش الاجتماع، الملفات والقضايا المستهدفة باجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية في دورتها الحادية عشر والمزمع عقدها خلال الفترة القادمة.

ذكر مندوبو مكتب التعاون الثقافي الدولي، أن الوزارة بصدد إعداد مذكرة تفاهم ثقافية لإعادة إحياء وتطوير التعاون الثقافي بين البلدين.