مازن يناقش حلحلة العراقيل والتحديات الأمنية في زليتن ومسلاتة

حفظ الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

16 يونيو، 2021 10:33 ص
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أخبار ليبيا 24 – خبر

اجتمع وزير الداخلية عميد “خالد مازن”، أمس الثلاثاء، بمدير أمن زليتن عقيد “عطية الطالب”.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الأوضاع الأمنية ومتابعة سير العمل الأمني داخل مدينة زليتن، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه مديرية الأمن وتذليلها بما يساهم في أداء المهام الأمنية التي كلفت بها على أكمل وجه خدمةً للصالح العام.

وقد التقى الوزير، أيضاً بمدير أمن مسلاتة عميد “هشام الدويني”، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية بمدينة مسلاتة، وكذلك مناقشة عدد من المواضيع الأمنية وحلحلة بعض المعوقات التي تواجه مديرية الأمن لضمان إنجاح سير العمل الأمني في حفظ الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

16 يونيو، 2021 10:33 ص
18

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