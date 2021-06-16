صالح: بدون خروج المرتزقة لن تجرى الانتخابات وسنعود لمربع الاقتتال

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن عدم خروج المرتزقة الأجانب من البلاد، يعنى عدم استرجاع السيادة الوطنية، إضافة إلى أن وجود هذه القوات لا يمكن معه إجراء الانتخابات في موعدها، وقد تعود بنا الأوضاع إلى مربع الاقتتال والتناحر.

صالح أضاف في حوار له مع صحيفة أخبار اليوم المصرية الحكومية، أن المجتمع الدولي سيولي هذه القضية اهتماما خاصا في مؤتمر “برلين 2”.

وتابع أن المجتمع الدولي لا يرى جدية جهات الاختصاص بليبيا في إخراج هذه القوات، وبالتالي يتطلب الأمر ضغوطا دولية تنهي التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا.

وأضاف أن لملمة شتات مجلس النواب، كان ولا يزال هدف لرئاسة المجلس لتوحيد وجهات النظر في الجسم التشريعي المنتخب الوحيد للدفع بالتسوية السياسية نحو الأمام باعتبارها نالت توافق مختلف الأطراف.

وفيما يتعلق بالمسار السياسي وغيره من المسارات قال صالح : “بالنسبة للانتخابات نحن نرى أن هناك إعلانا دستوريا أعطى الحق للشعب الليبي في انتخاب رئيسه أسوة بالدول الديمقراطية وما كان يجب الدخول في متاهة إيجاد قاعدة دستورية أو تنظيم استفتاء على دستور يفتقر حتى لشبه إجماع من الليبيين، ومن وجهة نظري أرى أن ما يجري محاولات لعرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها”.

وأكد أن أكبر تحدى يواجه الانتخابات المقبلة هو عدم إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد فضلا عن متاهة البحث عن قاعدة دستورية ومحاولة سلب إرادة الليبيين في اختيار رئيسهم، والحاجة لتفعيل مسار “5+5” العسكري والأمني وإطلاق المصالحة الوطنية ووقف خطاب الكراهية الذي تتبناه قوات محسوبة على الإسلام السياسي.