دومة: طرد المقاتلين الأجانب من ليبيا أكبر من أي خلاف دومة: كبح جماح التدخل الخارجي وإخراج كل مرتزق أكبر من أي خلاف

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مجلس النواب، عن دائرة سبها، مصباح دومة، إن خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا يعلو على أي خلافات شخصي.

دومة أضاف في تغريدة له عبر تويتر: “كبح جماح التدخل الخارجي وإخراج كل أجنبي مسلح من تراب ليبيا واسترجاع سيادة ليبيا الضائعة هي قضية وطنية وأكبر من أي خلاف شخصي أو أيدولوجي لغرض كسب المواقف وإضاعة الوطن”.

وتابع أنه لا يمكن النزول لبعض التصريحات التى يدلى بها الزملاء، لأننا نراها إما عاطفية أو ردة فعل بسبب تأنيب الضمير، وأن “ليبيا أكبر من الجميع”.

تجدر الإشارة إلى أن النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، كان قد قاطع النائب مصباح دومة، أثناء كلمته، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه إسكاته ويرد دومة : “هذه قاعة ليبيين يا عصملي وإذا فيكم أتراك يعلنوها “.