تنظيف عين الفرس في غدامس

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قام جهاز التنمية والتطوير بمدينة غدامس جنوب غرب ليبيا بأعمال تنظيف عين الفرس أو (غسوف) كما يطلق عليها أهالي غدامس باللهجة الغدامسية، من الطحالب والأوساخ.

وتعتبر عين الفرس من أهم مصادر المياه قديماً بالمدينة القديمة، وهي نبع ارتوازي كان الشريان الرئيسي الذي أعطى الحياة للمدينة القديمة.

ويرجع تاريخها إلى حوالي 4000 سنة تقريباً، وهي عين طبيعية قديمة تتدفق منها المياه تلقائياً منذ عمر المدينة القديمة.

وكانت المياه تنساب إلى المدينة عبر 5 قنوات تمر على معظم المساجد، كما تروي الأراضي الزراعية تقدر بحوالي 200 هكتار، وتسقي حوالي 18 ألف نخلة.

وأجريت للعين عدة خدمات تنظيف وصيانة في كل العهود التاريخية التي مرت بمدينة غدامس، وكانت آخر صيانة لها في أواسط العام 1971، ثم بقيت مهملة لحوالي 35 سنة دون أن يستفاد منها.

وأعيدت عين الفرس إلى سابق عهدها في 2006، بمشروع هائل ومدروس قام به البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من اللجنة العامة للسياحة، وعادت المياه إلى أفضل مما كانت وذلك بتغذية خزان العين بمياه من البئر الارتوازي المجاور.