ترتيب أفضل “10” جامعات ليبية محليًا وعالميًا

ترتيب أفضل "10" جامعات ليبية محليًا وعالميًا

16 يونيو، 2021 1:37 ص
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أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك

  1. جامعة بنغازي – الترتيب العالمي 4061
  2. جامعة مصراتة – الترتيب العالمي 4211
  3. جامعة طرابلس – الترتيب العالمي 4237
  4. جامعة سبها – الترتيب العالمي 5264
  5. الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية – الترتيب العالمي 5946
  6. جامعة عمر المختار – الترتيب العالمي 5967
  7. جامعة الزاوية الترتيب – العالمي – 6444
  8. جامعة سرت – الترتيب العالمي – 6488
  9. الجامعة الأسمرية الأسلامية – الترتيب العالمي 14238
  10. جامعة المرقب – الترتيب العالمي 14272

16 يونيو، 2021 1:37 ص
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