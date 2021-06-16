ترتيب أفضل “10” جامعات ليبية محليًا وعالميًا
ترتيب أفضل "10" جامعات ليبية محليًا وعالميًا
أخبار ليبيا 24 – أنفوغرافيك
- جامعة بنغازي – الترتيب العالمي 4061
- جامعة مصراتة – الترتيب العالمي 4211
- جامعة طرابلس – الترتيب العالمي 4237
- جامعة سبها – الترتيب العالمي 5264
- الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية – الترتيب العالمي 5946
- جامعة عمر المختار – الترتيب العالمي 5967
- جامعة الزاوية الترتيب – العالمي – 6444
- جامعة سرت – الترتيب العالمي – 6488
- الجامعة الأسمرية الأسلامية – الترتيب العالمي 14238
- جامعة المرقب – الترتيب العالمي 14272