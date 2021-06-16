تحذير من موجة حر شديدة في شمال غرب ليبيا

16 يونيو، 2021 7:04 م
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أخبار ليبيا24

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من أن درجات الحرارة سترتفع بداية من غد الخميس ولعدة أيام بشكل ملحوظ على الشمال الغربي لليبيا.

وقال المركز، إن الأحوال الجوية المنتظرة تتجه إلى صعود تدريجي لدرجات الحرارة على الشمال الغربي بداية من يوم الغد وتستمر لعدة أيام.

وأضاف أن من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية على الدواخل.

ونصح المركز الوطني للأرصاد الجوية بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة في فترة الذروة من منتصف النهار إلى الساعة الخامسة.

وأوضح أنه لا يوجد تغير ملحوظ على باقي المناطق خلال اليومين القادمين.

 

16 يونيو، 2021 7:04 م
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