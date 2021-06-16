بدعوة رسمية.. المستشار صالح يزور روما لبحث تطورات الوضع في ليبيا  

أخبار ليبيا 24

وجهت إيطاليا دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لزيارة روما بهدف بحث تطورات الوضع في ليبيا.

ويصل المستشار صالح، إلى روما غدا الخميس، وفق تصريح للمتحدث باسم رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، نقلته مجلة “فورميكي” الإيطالية.

وأوضح المريمي، أن عقيلة صالح سيبحث مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، ووزير الخارجية دي مايو، مواضيع تتعلق بأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحة السياسية في ليبيا”.

يشار إلى أن المستشار صالح، أعلن الأربعاء رفضه التام لكافة محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.