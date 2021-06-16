بحث عدة ملفات بين حكومة الوحدة وهيئة الرقابة الإدارية

16 يونيو، 2021 6:04 م
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ليبيا- اجتماع بين الحكومة والرقابة الإدارية

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي وعدد من مدراء الإدارات المختصة آليات التنسيق والتعاون بين لتسهيل مجريات العمل وتفاديًا لأي عراقيل لعملها الرقابي.

وعقد الاجتماع في حضور وزير الاقتصاد والتجارة، ووزير المواصلات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وقال، المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إن الدبيبة طرح عددًا من الملفات التي تعمل عليها الحكومة والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها.

وأضاف، أن الاجتماع تناول أيضًا ‏الملفات ذات الأولوية كالصحة والكهرباء والجرحى والاستثمار.

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16 يونيو، 2021 6:04 م
13

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