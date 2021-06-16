المنقوش ونظيرتها السودانية تتبادلان وجهات النظر حول القضايا المشتركة بين ليبيا والسودان

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تبادلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ونظيرتها السودانية مريم الصادق المهدي، وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تهم ليبيا والسودان.

جاء ذلك اليوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الخارجية الليبية، إن الوزيرة السودانية عبرت في مستهل اللقاء عن سعادتها وارتياحها بالتطورات الإيجابية والمهمة في ليبيا.

كما أعربت عن رغبة بلادها في تطوير وتفعيل علاقاتها مع ليبيا، داعية الى إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين والتي لم تنعقد منذ عام 2002.

ومن جهتها أشادت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بموقف السودان الشقيق اتجاه الشعب الليبي، والذي يشكل محل تقدير من الجميع.

وقالت المنقوش، إن هناك حاجة ماسة للعمل معا وتوحيد الجهود اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في معالجة العديد من الملفات وعلى رأسها، المرتزقة والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود ومكافحة أعمال التهريب والجريمة المنظمة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في البلدين الشقيقين.