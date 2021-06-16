المركزي يكشف وصول سيولة عبر مطار بنينا

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كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء وصوص أول شحنة إلى مطار بنينا بقيمة 94 مليون دينار لتوزيعها على فروع مصرف الجمهورية وشمال أفريقيا.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي بحسب – صحيفة صدى الاقتصادية – أنه سيشرع في تنفيذ جسر جوي لنقل السيولة لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المصرف أن هذه المصارف ستشرع بتوزيع السيولة بالمنطقة الشرقية وفروع الجفرة والمناطق المجاورة.

وذكر مصرف ليبيا المركزي أنه في إطار خطته لتوزيع السيولة سيتم نقل شحنات أخرى خلال الأسبوع المقبل يعلن عنها لاحقاً.