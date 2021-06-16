القطراني يناقش مع وزيرة الثقافة التحديات التي تواجه القطاع في المنطقة الشرقية

مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه وزارة الثقافة وآليات حلها

16 يونيو، 2021 9:42 ص
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أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني، بمقر الديوان بمدينة بنغازي، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان.

واطلع النائب الأول، من الوزيرة، خلال اللقاء الثلاثاء، على نتائج جولاتها لمختلف مدن المنطقة الشرقية وسير العمل بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في المنطقة الشرقية ومختلف الجهات التابعة للوزارة.

وناقش الاجتماع، أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة وآليات حلها.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، دعمه الكامل لقطاع الثقافة والتنمية المعرفية.

16 يونيو، 2021 9:42 ص
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