العقوري يطالب المنقوش بتعيين مصطفى عبدالجليل مندوبا لليبيا في إحدى البعثات الخارجية  

16 يونيو، 2021 11:11 م
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أخبار ليبيا 24

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، بتعيين رئيس المجلس الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبدالجليل، ضمن فريق مندوبية ليبيا بجامعة الدول العربية، أو منظمة التعاون الإسلامية، أو منظمة اتحاد المغرب العربي.

جاء ذلك في خطاب أطلعت عليه أخبار ليبيا 24، وجهه العقوري إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

وأرفق العقوري سيرة ذاتية خاصة بالمستشار عبدالجليل مؤكدا أنه سيضيف للدبلوماسية الليبية لما يتمتع به من سمعة طيبة لدى الدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى أنه ترأس اجتماعات وزراء العدل والداخلية بجامعة الدول العربية لعدد من السنوات إبان عمله كوزير العدل.

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16 يونيو، 2021 11:11 م
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