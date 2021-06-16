العرادي يحاول تجميل الاحتلال “التركي” قديمًا..وعبدالقيوم يرد “هناك خداع مستمر”

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قال عضو جماعة الإخوان المسلمين عبدالزراق العرادي، اليوم الأربعاء إن الشعب الليبي في عمومه لم يقاتل الأتراك وكان يعتقد أن الدولة العثمانية كانت دولة خلافة.

وأضاف العرادي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”:”كان زعماء الحركة السنوسية والمدن الليبية شديدي الولاء لها، ولم يتم محاربتها”.

واستطرد عضو جماعة الإخوان المسلمين :”نعم كان هناك بعض حالات التمرد بسبب الضرائب لكنها أبدا لم تكن تعتبر جهادا ولا مفخرة كما كان قتال الطليان”.

محاولات العرادي جاءت لتحسين صورة الاحتلال التركي في الماضي بأنه خلافة إسلامية لم يعترض عليه الليبيين وخصوصًا العائلة السنوسية، هذه المحاولة لتبرير التدخل السافر والمواقف المحرجة التي حدثت في طرابلس أمام التواجد التركي، متناسيًا أنه – لو صدق كلامه – فهناك اختلاف كبير جدًا بين الدولة العثمانية في ذلك الوقت وتركيا الحالية.

وحول هذا المنشور يرد الكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم، بالقول :”هناك خداع مستمر ومتعمد في شرح علاقتنا بالترك، فحتى على سبيل صحة الكلام المذكور فقد انتهت الخلافة واسقطت بشكل نهائي وعنيف على يد أتاتورك”.

وأوضح عبدالقيوم عبر حسابه على “فيسبوك” :”الدولة الحالية جمهورية قومية طورانية علمانية فمن الخداع إسقاط تاريخ الخلافة عليها ومحاولة ترويض الناس وجعلهم يتقبلون الاحتلال باسم الإسلام”.

وأضاف الكاتب الصحفي :”علاقتنا بالترك حتى زمن الخلافة كانت مترعة بالظلم والتخلف وانتهت ببيعنا من طرف الخلافة إلى الطليان في معاهدة أوشي”.

وختم عبدالقيوم رده :”فلا يحق لأحد الاستدلال بفترة الخلافة فقد نفض الخليفة يده منا وتركنا لمصيرنا المؤلم يومها”.

في حين رد علام الفلاح رئيس قسم التاريخ جامعة بنغازي على العرادي بالقول :”إن هذا الكلام غير صحيح ولا علاقة لهذا الكلام بالحقيقة التاريخية والشواهد التاريخية المحفوظة سواء وثائق أو مخطوطات كتابية تاريخية حيث تؤكد عكس هذا الكلام”.

ورد الإعلامي الليبي حسام الدين التائب على منشور العرادي قائلًا :”تافه كذاب أشر..لا يمكن اعتباره مرجعا إلا للإفك”.