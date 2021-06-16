العثور على جثة مدفونة في ترهونة

16 يونيو، 2021 8:24 م
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ترهونة- انتشال جثث

أخبار ليبيا24

أعلن مدير مكتب الإعلام بهيئة البحث عن المفقودين عبد العزيز الجعفري العثور على جثة مدفونة في مشروع الـ 5 كيلو في ترهونة.

وقال الجعفري، لأخبار ليبيا 24، الأربعاء، إن العثور على الجثة جاء أثناء عملية تمشيط، لافتًا إلى أنه تم انتشالها ونقلها إلى المستشفى لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح الجعفري، أن عمل الهيئة مستمر حتى ننتهي من تمشيط المنطقة بالكامل، مؤكدًا أن فرق البحث تتعامل مع كافة البلاغات من المواطنين بجدية، وتنتقل إلى الأماكن المُبلغ عنها فور تلقيها البلاغات.

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16 يونيو، 2021 8:24 م
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