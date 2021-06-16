الدبيبة يوجه بإرسال فريق طبي لمركز العزل بالشويرف

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” تعليماته وبصفة عاجلة لوزارة الصحة؛ لإرسال فريق طبي ميداني متخصص في العزل لدعم مستشفى الشويرف والفرق الطبية بالمنطقة، وإحالة الحالات الحرجة إلى مراكز العزل القريبة .

جاء ذلك بناء على استجابة للكتاب العاجل لعميد بلدية الشويرف بتاريخ الإثنين الماضي، بشأن تزويد البلدية باحتياجات عاجلة وطارئة للحد من انتشار وباء كورونا .

وتأتي هذه الخطوة في إطار عمل الحكومة على توفير ودعم البلديات بكافة الضروريات التي تخدم الأهالي وتلبي احتياجاتهم في الأمور الخدمية والصحية والمعيشية”، بحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية .