الدبيبة يطالب النواب بتضمين القوانين الخاصة بزيادة المرتبات

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طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مجلس النواب بتضمين القوانين الصادرة عن مجلس النواب والتي تنص على زيادة المرتبات.

وأوضح الدبيبة في مراسلة موجهة إلى مجلس النواب أن تضمين هذه المبالغ في الباب الأول ليتسنى لهم تنفيذها في الميزانية العامة المعروضة على النواب.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن تضمين هذه المبالغ في الباب الأول يرفع القيمة المخصصة له (59.1) ملیار دینار بدلا من (34) ملیار دینار.

وأوضح أنه يتطلب تنفيذ قانون رقم 4 الخاص بالتعليم 8.500 مليار، وقرار الداخلية رقم 6 لسنة 2019 9.600 مليار، وقرار النفط 1.500 مليار والصحة 5.500 مليار، وأن زيادة هذه المبالغ يتطلب زيادة الباب الأول إلى 59.1 مليار بدلاً من 34 مليار.

ولفت إلى إصداره القرار رقم 6 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وزارية التقديم جدول مرتبات موحد للعاملين بالقطاع الإداري لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.