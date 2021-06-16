الدبيبة يحل “المؤسسة الليبية للإعلام” برئاسة بعيو نقل تبعية القنوات التي كانت تديرها المؤسسة الليبية للإعلام إلى مجلس الوزراء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرار مجلس الوزراء رقم 116 بشأن إلغاء المؤسسة الليبية للإعلام التي يترأسها “محمد بعيو”.

وألغى رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس الرئاسي رقم 597 لسنة 2020 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، وحلها .

كما نص القرار، على حصر الأصول الثابتة والمنقولة للمؤسسة، ونقل تبعية القنوات التي كانت تديرها إلى مجلس الوزراء وبعض الوزارات في الحكومة.

وحل القرار في مادته الثالثة، الجهات الأتي ذكرها:-

مركز البحوث والدراسات والإعلامية

قناة ليبيا الفضائية “تليفزيون ليبيا”

قناة ليبيا الإخبارية

مركز تطوير الإعلام الجديد

راديو الشروق

راديو ليبيا

وقرر الدبيبة، في قراره، تشكيل لجنة فنية وإدارية تتولى تنسيب العاملين بالجهات المنحلة حسب تخصاتهم، وتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بحس المادة الرابعة.

كما نصت المادة أيضا، على تشكيل لجنة لحصر الأصول الثابتة والمنقولة بالجهات المنحلة وإعداد مقترح للاستفادة منها بالجهات الأخرى وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ونصت أيضا، على سداد قيمة الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية المختلفة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وفقا لعرض من الجهة المختصة.

أما المادة الخامسة نصت على:” يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.

وكان فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق، قد أصدر في شهر سبتمبر الماضي، قرارا تعيين محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

وكما سبقه السراج، بالقرار رقم (597) والخاص بإنشاء المؤسسة الليبية الإعلام والتي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والتابعة لمجلس وزراء الوفاق ويكون المقر الرئيسي لها في طرابلس.